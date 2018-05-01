В Красноярске перекрывают проспект Мира
Там проходит праздничная демонстрация.
Там проходит праздничная демонстрация.
Сегодня, 1 мая, в Красноярске перекрыли проспект Мира и подъезды к нему со стороны поперечных улиц. Автомобилистам стоит учитывать эту информацию, если они планируют поездку по центру. В целом ограниченный режим для автомобилистов продлится до 15 часов дня. Но нужно учитывать, что в праздник на улицах гуляет много горожан с детьми, поэтому бдительность должна быть удвоена.
Напомним, что первомайское шествие двинулось по проспекту Мира от здания гостиницы «Октябрьская» в сторону краевого правительства. Затем на площади революции пройдет праздничный митинг. После чего красноярцам предлагают приятно провести время вместе с друзьями и семьей. Можно заглянуть в Центральный парк, где подготовлена развлекательная программа, на Театральную площадь. На этот день музеи и выставочные центры города предлагают множество увлекательных экспозиций и программ.