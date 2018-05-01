Осторожно, злая киска: Львенок на привязи пугает жителей Владивостока

Как сообщают местные жители, львенок на привязи находится на территории жилого дома на Коммунаров, 32а. Дикая кошка постоянно выгадывает из-под ворот. Владивостокцы обеспокоены, что хищник может вырваться и причинить вред прохожим, а также детям, которые гуляют на территории.

«Люди совсем уже с ума сходят, издеваются над животными и подвергают опасности окружающих», «Бедное животное», «Он такой грустный, ему не хватает настоящей природы, а не жизнь на поводке. Хозяин льва, одумайся, если вас на цепь посадить, как вы себя чувствовать будете», — пишут комментаторы.