Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы верим в ложь США, а не в правду России»: позиция чехов - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Как еда, воздержание и другие факторы связаны с полом будущего ребенка
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
Ксения Бородина показала, как выглядит в бикини
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
СМИ: Миллионеры бегут за границу
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Неожиданный поворот «армянского Майдана»: ответ Паншиняна - США
«Это ужас»: канадец побывал в Киеве - СМИ
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12:41 (мск), источник: VLADNEWS

Осторожно, злая киска: Львенок на привязи пугает жителей Владивостока

Местные жители обеспокоены за своих детей.

Жителей Владивостока держит в страхе львенок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Как сообщают местные жители, львенок на привязи находится на территории жилого дома на Коммунаров, 32а. Дикая кошка постоянно выгадывает из-под ворот. Владивостокцы обеспокоены, что хищник может вырваться и причинить вред прохожим, а также детям, которые гуляют на территории.

«Люди совсем уже с ума сходят, издеваются над животными и подвергают опасности окружающих», «Бедное животное», «Он такой грустный, ему не хватает настоящей природы, а не жизнь на поводке. Хозяин льва, одумайся, если вас на цепь посадить, как вы себя чувствовать будете», — пишут комментаторы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Жительница Владивостока купила детское пюре с плесенью ...
Виталий Веркеенко: Первомай – один из любимых весенних праздников ...
Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
Мясо с ананасом. «Железные» правила полезного шашлыка
В Южной Корее уборщик нашел золота на сотни тысяч долларов
В США пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете
«Работа становится привилегией». Какова ситуация на рынке труда
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018 Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Россияне ждут снижения цен на жилье
В Москве могут построить канатную дорогу
За что вас могут не выпустить за границу
Строителей дома по реновации оштрафовали за нарушения
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь