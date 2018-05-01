Пропавший в Новосибирске мужчина в черном найден

Почти трое суток полиция и волонтеры сбивались с ног в поисках 35-летнего Нодирбека Жалипова: мужчина в воскресенье, 29 апреля, около пяти утра вышел из дома Выборной, и с тех пор о нем ничего не было известно. Одет мужчина был просто: на нем были черные ветровка, футболка, штаны, на ногах — черные кроссовки.