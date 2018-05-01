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08:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший в Новосибирске мужчина в черном найден

Волонтеры сообщили, что Нодирбек Жалипов жив.

Почти трое суток полиция и волонтеры сбивались с ног в поисках 35-летнего Нодирбека Жалипова: мужчина в воскресенье, 29 апреля, около пяти утра вышел из дома Выборной, и с тех пор о нем ничего не было известно. Одет мужчина был просто: на нем были черные ветровка, футболка, штаны, на ногах — черные кроссовки.

И вот утром во вторник, 1 мая, волонтеры поискового отряда «Маяк» сообщили хорошую новость: поиски были завершены.

— Нодирбек Жалипов найден, он жив, — рассказали в поисковом отряде «Маяк». — Больше никакие подробности мы разглашать не можем. Спасибо всем, кто участвовал в поисках.

Волонтеры напоминают: если пропал ваш близкий человек, то необходимо обратиться в полицию по тел. 02 и в поисковый отряд «Маяк» по тел. 8−951−393−09−11 (номер работает круглосуточно).

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