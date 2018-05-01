Отряд кораблей Каспийской флотилии прибыл в Ростов-на-Дону

Прибывшие в донскую столицу тральщик типа «Сапфир», водолазный и артиллерийский катера, а также рейдовый буксир примут участие в праздновании 100-летия образования Южного военного округа 5 мая.

В этот день на Театральной площади города пройдет парад, а на набережной состоится показ боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота.