Отряд кораблей Каспийской флотилии прибыл в Ростов-на-Дону
Тральщик, водолазный и артиллерийский катера, а также рейдовый буксир примут участие в праздновании 100-летия образования Южного военного округа.
Тральщик, водолазный и артиллерийский катера, а также рейдовый буксир примут участие в праздновании 100-летия образования Южного военного округа.
Сводный отряд кораблей Каспийской флотилии прибыл в
Прибывшие в донскую столицу тральщик типа «Сапфир», водолазный и артиллерийский катера, а также рейдовый буксир примут участие в праздновании 100-летия образования Южного военного округа 5 мая.
В этот день на Театральной площади города пройдет парад, а на набережной состоится показ боевых кораблей Каспийской флотилии и Черноморского флота.