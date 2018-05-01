Первомай в Крыму будет жарким
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет ясная, солнечная погода, столбики термометров днем поднимутся максимум до +31 градуса. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет ясная, солнечная погода, столбики термометров днем поднимутся максимум до +31 градуса. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
«1 мая в Крыму сохранится сухая,
В Симферополе во вторник малооблачно. Столбики термометров ночью покажут +8…+10 градусов, днем — +28…+30.
В Севастополе также будет малооблачно. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днем — +22…+24. Такой же характер погоды ожидается на ЮБК и в Керчи, с одной только разницей, что на Южнобережье ночью будет на три градуса теплей.