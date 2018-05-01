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08:10 (мск), источник: РИА Крым

Первомай в Крыму будет жарким

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет ясная, солнечная погода, столбики термометров днем поднимутся максимум до +31 градуса. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

«1 мая в Крыму сохранится сухая, по-летнему жаркая погода, обусловленная влиянием области повышенного атмосферного давления. Температура воздуха ночью составит +8…+13 градусов, на побережье — до +15, днем температура воздуха составит +20…+25 градусов, в степных и предгорных районах будет достигать +31», — рассказали синоптики, добавив, что ветер будет дуть с силой 5−10 м/с, местами — до 14 м/с.

В Симферополе во вторник малооблачно. Столбики термометров ночью покажут +8…+10 градусов, днем — +28…+30.

В Севастополе также будет малооблачно. Температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, днем — +22…+24. Такой же характер погоды ожидается на ЮБК и в Керчи, с одной только разницей, что на Южнобережье ночью будет на три градуса теплей.

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