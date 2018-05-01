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08:11 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Майские праздники: где в столице перекроют движение

В разные дни будут закрыты для автомобилей Тверская, Моховая улицы, Кремлевская и Фрунзенская набережные и другие участки городских магистралей.

С 1 по 9 мая некоторые улицы столицы будут полностью или частично закрыты для автомобилистов. Mos.ru составил расписание перекрытий, чтобы водители смогли заранее спланировать свои маршруты.

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1 мая

С 08:00 до 12:00 будут полностью перекрыты улицы в районе Кремля. Проехать не получится по Ильинке, Варварке, Москворецкой и Кремлевской набережным, площади Васильевский Спуск. Это связано с проведением праздничной первомайской демонстрации.

С 09:00 перекроют улицы Тверскую и Охотный Ряд, здесь тоже можно будет пройти только пешком. А с 13:30 до 16:30 для машин закроют часть Трехгорного Вала и улицу Заморенова до пересечения с улицей Дружинниковской.

3 мая

За шесть дней до Дня Победы в столице пройдет ночная репетиция парада. 3 мая с 17:00 будет ограничено движение на улице Нижние Мнёвники, Звенигородском шоссе, участке Садового кольца и Тверской улице. Открывать улицы будут поэтапно после прохода техники.

А вечером, с 22:40, пути объезда придется выбирать тем, кто решил проехать через центр. Временно нельзя будет проехать по Тверской, Моховой, Большой Никитской улицам, а также по Большой Дмитровке и Охотному Ряду.

4 мая

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Возвращаться с репетиции парада техника будет ночью 4 мая. Для этого с 01:00 поэтапно перекроют участки Звенигородского шоссе (от улицы Нижние Мнёвники до Красной Пресни), Баррикадной и Садово-Кудринской улиц, Триумфальную площадь и Тверскую улицу. Проехать здесь можно будет только после того, как пройдет колонна.

Запланированы ограничения движения машин и на 5 мая. В этот день с проспекта Академика Сахарова стартует мотопарад. Участники проедут по Садовому кольцу и финишируют на смотровой площадке на Воробьевых горах. Движение транспорта будет ограничено с 06:00 по маршруту следования колонны.

6 мая

Очередные ограничения, связанные с репетицией парада Победы, пройдут 6 мая. С 06:00 проехать на автомобиле нельзя будет от железнодорожной станции Пресня и 3-й Магистральной улицы по Звенигородскому шоссе в сторону улицы Мнёвники, улице Мнёвники в сторону улицы Народного Ополчения и по улицам Народного Ополчения и Нижние Мнёвники.

В 07:00 ограничат движение в центре города. Это коснется участка Тверской улицы от Триумфальной площади до Моховой, участка Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской улицы, участка улицы Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки.

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С 10:40 для автомобилистов закроют Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты.

А с 17:00 и по мере прохождения колонны снова будет ограничено движение на улицах Мнёвники, Народного Ополчения и Нижние Мнёвники, на Звенигородском шоссе, а также в районе железнодорожной станции Пресня и 3-й Магистральной улицы.

9 мая

В День Победы с 06:00 автомобилистам, которые ездят по маршруту от улицы Нижние Мнёвники до Тверской улицы (по Звенигородскому шоссе и Садовому кольцу), придется выбирать пути объезда. Также с 06:00 и до конца праздника перекроют центральные улицы города: Тверскую от Триумфальной площади до Моховой улицы, Моховую от Большой Никитской до Тверской и улицу Охотный Ряд от Тверской до Большой Дмитровки.

На полчаса позже, в 06:30, машины перестанут пропускать на проезд Девичьего Поля: здесь к параду будет готовиться личный состав. Кроме того, в День Победы от станции метро «Динамо» до станции «Охотный Ряд», а также по Большому Москворецкому мосту, Москворецкой и Кремлевской набережным пройдет шествие «Бессмертного полка». Дорожное движение на этих участках с 12:00 до 19:00 будет полностью перекрыто.

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