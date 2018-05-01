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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева

АШХАБАД, 1 мая — РИА Новости. Народная артистка СССР, первая в истории Туркменистана исполнительница оперных партий европейских произведений Мая Кулиева скончалась в Ашхабаде на 98-м году жизни, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Источник: РИА Новости

Мая Кулиева в 1938—1941 годах училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра.

Трудовой путь она начала в 1941 году артисткой Туркменского государственного академического театра оперы и балета имени Махтумкули. Затем работала оперной солисткой, главным режиссёром, режиссёром-постановщиком этого же театра.

Кулиевой в 1943 году было присвоено звание заслуженной артистки Туркменской ССР, в 1952 году — народной артистки Туркменской ССР, а в 1955 году она стала народной артисткой СССР.

Во время правления первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова опера, как балет и цирк, были преданы забвению. Туркменбаши считал, что эти виды искусства непонятны и чужды туркменскому народу.

Гурбангулы Бердымухамедов, избранный в 2007 году на пост президента Туркменистана, вернул в страну оперное искусство.

Более того, глава государства в 2008 году за вклад в развитие туркменского искусства подписал указ о присвоении Мае Кулиевой звания «Герой Туркменистана» с вручением золотой медали Altyn Aу (Золотая луна).

Некролог, опубликованный в «Нейтральном Туркменистане», и подписанный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, председателем парламента и членами туркменского правительства, заканчивается словами: «Да упокоится в раю её душа, да коснётся её благодать Аллаха!».

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