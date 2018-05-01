Майские грозы и тепло: прогноз погоды на 1 мая
Кратковременные дожди ожидаются сегодня по всей территории Беларуси, но в целом по республике будет
Кратковременные дожди ожидаются сегодня по всей территории Беларуси, но в целом по республике будет
МИНСК, 1 май — Sputnik. В День весны труда в Беларуси будет по летнему жарко — температура воздуха прогреется до +28°C, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Комфортную погоду дополнит южный умеренный ветер.
На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозе ветер усилится. Максимальная температура воздуха по республике от +22..+28°C.
В Минске наиболее вероятен дождь во второй половине дня, но он будет носить кратковременный характер. Температура воздуха утром +13..+15°C, днем около +25°C, вечером +19..+21°C.