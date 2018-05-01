Майские грозы и тепло: прогноз погоды на 1 мая

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 май — Sputnik. В День весны труда в Беларуси будет по летнему жарко — температура воздуха прогреется до +28°C, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Комфортную погоду дополнит южный умеренный ветер.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозе ветер усилится. Максимальная температура воздуха по республике от +22..+28°C.