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17Time 100
09:51 (мск), источник: Sputnik.by

Майские грозы и тепло: прогноз погоды на 1 мая

Кратковременные дожди ожидаются сегодня по всей территории Беларуси, но в целом по республике будет по-летнему теплая погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 36% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 май — Sputnik. В День весны труда в Беларуси будет по летнему жарко — температура воздуха прогреется до +28°C, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Комфортную погоду дополнит южный умеренный ветер.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. При грозе ветер усилится. Максимальная температура воздуха по республике от +22..+28°C.

В Минске наиболее вероятен дождь во второй половине дня, но он будет носить кратковременный характер. Температура воздуха утром +13..+15°C, днем около +25°C, вечером +19..+21°C.

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