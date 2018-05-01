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11:45 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровская «Монстрация» вопреки всему: как тебе такое, Илон Маск?

На улицах Хабаровска во вторник, 1 мая, в восьмой раз состоялось шествие участников «Монстрации». Горожане в разных костюмах и с яркими надписями на плакатах прошли по центральным улицам города, несмотря на препятствия со стороны властей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Источник: Восток Медиа

Акция в этом году прошла под лозунгом «Как тебе такое, Илон Маск?», отсылая к популярному мему о талантливом изобретателе, владельце компаний Space X и Tesla, который отправил электрокар в открытый космос. На пике популярности этой фразы её адресовали Илону Маску, иллюстрируя какое-нибудь традиционный российский лайфхак — вроде полиэтиленовой защиты для пульта от телевизора или яйцо из-под «Киндер Сюрприза» с чесноком внутри, которое должно защищать ребёнка от болезней. Под общую концепцию «Монстрации» мем подходит как нельзя лучше.

«Акция зародилась в России в пику всем официальным шествиям, которые у нас по стране проводятся в этот день. Те люди, которым эти шествия не очень нравятся, решили это немножко высмеять и сделать акцию в ином, карнавальном варианте. С 2005 года “Монстрация” начала разрастаться по стране, в этом году уже 32 города захотели её провести. Разрешили не везде. Проводят её и за пределами России», — рассказал корреспонденту агентства организатор хабаровской «Монстрации» Павел Перов.

По его словам, «Монстрация» в целом вне политики, но некоторые лозунги сформулированы таким образом, что так или иначе выражают мнение человека о процессах, происходящих вокруг него. Радикальные надписи, нарушающие закон страны, приходится убирать, но это случается крайне редко.

«В “Монстрации” я участвую уже не в первый раз. Можно пообщаться обменяться какими-то яркими впечатлениями. У меня на плакате написано: “Зато не как на Украине”. В прошлом году там заблокировали “ВКонтакте”, и все у нас [в России] кричали: “Зато не как на Украине”. А теперь у нас заблокировали Telegram», — поделилась школьница Юлия Мискевич.

На акции встречаются смешные, абсурдные слоганы, а чаще всего — плакаты со скрытым смыслом. Однако эти надписи не оскорбляют кого-либо и не призывают к протестам.

«Мы пришли на “Монстрацию” в первый раз. Мне нравится эта акция тем, что молодёжь имеет право сказать, о чём думает. “Монстрация” — это когда человек приходит и метафорами выражает своё мнение о том, что сейчас происходит по стране», — сказал студент Дмитрий Сериков (его плакат «Родителей и президента не выбирают» организаторы шествия попросили убрать — прим. ред.).

Как писало РИА «Восток-Медиа», местные власти выразили недовольство по поводу проведения «Монстрации» в этом году — впервые за восемь лет. По словам организатора шествия, ему объяснили, что запрет связан с общеполитической обстановкой накануне инаугурации президента. В день выхода материала Павел Перов всё же получил разрешение на проведение шествия, но вскоре организаторов вновь начали одолевать звонками, на этот раз — с предложением перенести «Монстрацию» на 5 мая и на другую площадку. В этот же день в Хабаровске пройдёт согласованный митинг оппозиционеров.

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