В Хабаровске стартовал фестиваль спортивного танца
В состязаниях на кубок мэра примут участие спортсмены России, Республики Корея, и Китая.
В состязаниях на кубок мэра примут участие спортсмены России, Республики Корея, и Китая.
Международный фестиваль спортивного танца на кубок мэра стартует в Хабаровске уже двадцать первый раз и считаются среди танцоров и поклонников этого вида спорта весьма престижными состязаниями.
— Выступления участников из России (на танцполе будут выступать представители всех федераций спортивного танца Дальнего Востока), Республики Коря и Китая будет оценивать конкурсная комиссия, в составе которой судьи из Польши, Израиля, КНР, Республики Корея, — сообщили в
Фестиваль будет идти два дня. В отборочных турах примут участие около 700 танцевальных пар разных возрастных категорий. Исполнять будут европейские и латиноамериканские танцы. Шесть пар выйдут в финал и поборются за главный приз соревнований — Кубок мэра города Хабаровска..