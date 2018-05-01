В Хабаровске стартовал фестиваль спортивного танца

Источник: Комсомольская правда

Международный фестиваль спортивного танца на кубок мэра стартует в Хабаровске уже двадцать первый раз и считаются среди танцоров и поклонников этого вида спорта весьма престижными состязаниями.

— Выступления участников из России (на танцполе будут выступать представители всех федераций спортивного танца Дальнего Востока), Республики Коря и Китая будет оценивать конкурсная комиссия, в составе которой судьи из Польши, Израиля, КНР, Республики Корея, — сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.