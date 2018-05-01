Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой
Что будет, если «закончились права»
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей
Британка лишилась жилья из-за любви к чужим свадьбам
Виктория Лопырева в ультракороткой юбке пришла на футбол (фото)
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Брызгалова ушла от керлингиста Крушельницкого
Моисеева: «Тренер предлагал мне интим четыре раза»
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Климова высказалась о женщинах за 40: Жестоко, но честно
Позор: Сотникова поругалась с работником аэропорта
Пелагея ради мужа не отказывается от макияжа даже на отдыхе
Стилисты жестоко подшутили над Кейт Миддлтон
СМИ: Армен Джигарханян захотел умереть дома
Странный вид сына Полищук беспокоит поклонников
Неожиданный поворот «армянского Майдана»: ответ Паншиняна - США
«Это ужас»: канадец побывал в Киеве - СМИ
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12В тени войны
12:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске стартовал фестиваль спортивного танца

В состязаниях на кубок мэра примут участие спортсмены России, Республики Корея, и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Международный фестиваль спортивного танца на кубок мэра стартует в Хабаровске уже двадцать первый раз и считаются среди танцоров и поклонников этого вида спорта весьма престижными состязаниями.

— Выступления участников из России (на танцполе будут выступать представители всех федераций спортивного танца Дальнего Востока), Республики Коря и Китая будет оценивать конкурсная комиссия, в составе которой судьи из Польши, Израиля, КНР, Республики Корея, — сообщили в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Фестиваль будет идти два дня. В отборочных турах примут участие около 700 танцевальных пар разных возрастных категорий. Исполнять будут европейские и латиноамериканские танцы. Шесть пар выйдут в финал и поборются за главный приз соревнований — Кубок мэра города Хабаровска..

Все новости региона
 Взрыв газа в Екатеринбурге: пострадали 11 человек
Константин Хабенский отказался от трех миллионов рублей
Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства флаг
Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева
«Работа становится привилегией». Какова ситуация на рынке труда
В центре Сан-Паулу обрушилась горящая многоэтажка
CNN: Трамп спрашивал у Меркель, как вести себя с Путиным
МРОТ вырос. Что изменится в жизни простых россиян?
В Китае пассажир открыл аварийный люк чтобы проветрить самолет
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Без чемпионов КХЛ. Сборная России назвала состав на ЧМ-2018 Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел ниже важной отметки Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что прошлогодний флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Все любят Мамбу: 48 лет Уме Турман Одна из самых ярких и длинноногих блондинок Голливуда отмечает день рождения. «Кино Mail.Ru» вспоминает яркие роли неповторимой Умы Турман
Недвижимость
Названа стоимость частных домов на черноморских курортах
За что вас могут не выпустить за границу
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Названа страна с самым дешевым гражданством
Леди
Что такое хорошо, а что такое плохо в современной свадебной моде Изучаем главные современные тренды и антитренды для невест и женихов.
Дети
10-летняя дочка Алсу растет настоящей красавицей Поклонников певицы удивило то, насколько сильно повзрослела девочка за последние месяцы.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь