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09:33 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На 1 мая в Башкирии выпал снег

Жителям Учалинского района пришлось отказаться от традиционных первомайских поездок на природу — к ним неожиданно вернулась зима.

Фотографии заснеженных улиц публикуют интернет-пользователи в социальных сетях. В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе даже пришлось отменить праздничную демонстрацию трудовых коллективов, посвященную 1 мая.

Между тем, согласно прогнозам синоптиков, уже 3 мая температура воздуха в южных районах республики поднимется до +24 градусов.

Как сообщает Башгидромет, завтра, 2 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах — грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем 10−15°, по югу до 20°.

3 мая — небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°, днем 15−20°, по югу до 24°.

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