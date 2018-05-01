На 1 мая в Башкирии выпал снег

Фотографии заснеженных улиц публикуют интернет-пользователи в социальных сетях. В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе даже пришлось отменить праздничную демонстрацию трудовых коллективов, посвященную 1 мая.

Между тем, согласно прогнозам синоптиков, уже 3 мая температура воздуха в южных районах республики поднимется до +24 градусов.

Как сообщает Башгидромет, завтра, 2 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах — грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, +5°, днем 10−15°, по югу до 20°.