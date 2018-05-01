На 1 мая в Башкирии выпал снег
Жителям Учалинского района пришлось отказаться от традиционных первомайских поездок на природу — к ним неожиданно вернулась зима.
Жителям Учалинского района пришлось отказаться от традиционных первомайских поездок на природу — к ним неожиданно вернулась зима.
Фотографии заснеженных улиц публикуют
Между тем, согласно прогнозам синоптиков, уже 3 мая температура воздуха в южных районах республики поднимется до +24 градусов.
Как сообщает Башгидромет, завтра, 2 мая, ожидается небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах — грозы. Ветер
3 мая — небольшой кратковременный дождь, местами до умеренного, в отдельных районах грозы. Ветер западный,