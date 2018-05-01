В Узбекистане появится Центр развития нанотехнологий
При Национальном университете Узбекистана появится Центр развития нанотехнологий.
При Национальном университете Узбекистана появится Центр развития нанотехнологий.
В Узбекистане появится Центр развития нанотехнологий, сообщает
Сообщается, что решением правительства при Национальном университете Узбекистана появится Центр развития нанотехнологий, который займется разработками в сфере наносистем, нанотехнологий, наноматериалов и так далее.
Сотрудники центра будут получать зарплату и льготы, которые установлены для работников