Начало мая обещает быть жарким

Источник: Actualitati.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +25 С, в Бельцах и Оргееве — на градус больше +26 С.

В Тирасполе +27 С, в Леове +28 С. В Комрате +29 С, в Кагуле температурный максимум составит +30 С.