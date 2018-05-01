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17Time 100
10:02 (мск), источник: Actualitati.md

Начало мая обещает быть жарким

Гидрометеорологическая служба сообщает, что 1 мая в республике будет тепло и безветренно.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 36% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Actualitati.md

В Бричанах и Сороках термометры покажут +25 С, в Бельцах и Оргееве — на градус больше +26 С.

В Тирасполе +27 С, в Леове +28 С. В Комрате +29 С, в Кагуле температурный максимум составит +30 С.

В Кишиневе днем термометры покажут +27 С. В ближайшие дни ожидается переменная облачности и до +30 С.

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