Начало мая обещает быть жарким
Гидрометеорологическая служба сообщает, что 1 мая в республике будет тепло и безветренно.
Гидрометеорологическая служба сообщает, что 1 мая в республике будет тепло и безветренно.
В Бричанах и Сороках термометры покажут +25 С, в Бельцах и Оргееве — на градус больше +26 С.
В Тирасполе +27 С, в Леове +28 С. В Комрате +29 С, в Кагуле температурный максимум составит +30 С.
В Кишиневе днем термометры покажут +27 С. В ближайшие дни ожидается переменная облачности и до +30 С.