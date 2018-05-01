Одинцов: Мозаика на разрушенном здании ДК профсоюзов включена в реестр памятников Молдовы

Во время встречи с бывшим сотрудником министерства культуры Александр Одинцов выяснил, что мозаика на здании ДК профсоюзов включена в реестр памятников Молдовы, а само здание находится под охраной государства. Авторизация на снос здания ДК профсоюзов была выдана незаконно.