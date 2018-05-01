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10:06 (мск), источник: Actualitati.md

Одинцов: Мозаика на разрушенном здании ДК профсоюзов включена в реестр памятников Молдовы

Мунсоветник от фракции социалистов Александр Одинцов рассказал о том, что примэрия выдала разрешение на снос ДК профсоюзов в нарушение закона.

Источник: Actualitati.md

Во время встречи с бывшим сотрудником министерства культуры Александр Одинцов выяснил, что мозаика на здании ДК профсоюзов включена в реестр памятников Молдовы, а само здание находится под охраной государства. Авторизация на снос здания ДК профсоюзов была выдана незаконно.

«Она незаконна без соответствующего постановления парламента или решения Комиссии по охране памятников при министерстве образования, культуры и исследований! Подписавшие авторизацию на снос здания нарушили закон, как собственник здания, как и сотрудники минкульта своим бездействием», — заявил Одинцов.

Муниципальный советник призвал министра просвещения, культуры и исследований Монику Бабук прокомментировать ситуацию.

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