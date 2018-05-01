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10:09 (мск), источник: Publika.md

«Сожалею, что дожил до этих лет»: Старейший австралийский ученый решил прибегнуть к эвтаназии

Самый пожилой учёный Австралии Дэвид Гудолл решил уйти из жизни. Сделать это он намерен в специализированной швейцарской клинике.

Источник: Publika.md

Недавно ему исполнилось 104 года.

«Сожалею, что дожил до этих лет. Я бы предпочел жить на 20−30 лет меньше», — сказал ученый Дэвид Гудолл.

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Гудолл говорит, что качество его жизни сильно ухудшилось в последнее время: он плохо видит, не может читать, ему тяжело ходить, а все его друзья давно скончались.

«Я совершенно несчастлив и хочу умереть», — сказал ученый Дэвид Гудолл.

Уйти из жизни учёному помогут врачи специализированной швейцарской клиники. Одна из австралийских неправительственных организаций уже собрала 15 тысяч долларов, необходимых для поездки Гудолла в Базель.

За 70 лет карьеры Дэвид Гудолл опубликовал десятки научных работ по экологии, и до недавнего времени постоянно писал статьи в профильную прессу.

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