«Сожалею, что дожил до этих лет»: Старейший австралийский ученый решил прибегнуть к эвтаназии

Недавно ему исполнилось 104 года. «Сожалею, что дожил до этих лет. Я бы предпочел жить на 20−30 лет меньше», — сказал ученый Дэвид Гудолл.

Гудолл говорит, что качество его жизни сильно ухудшилось в последнее время: он плохо видит, не может читать, ему тяжело ходить, а все его друзья давно скончались.



«Я совершенно несчастлив и хочу умереть», — сказал ученый Дэвид Гудолл.



Уйти из жизни учёному помогут врачи специализированной швейцарской клиники. Одна из австралийских неправительственных организаций уже собрала 15 тысяч долларов, необходимых для поездки Гудолла в Базель.



За 70 лет карьеры Дэвид Гудолл опубликовал десятки научных работ по экологии, и до недавнего времени постоянно писал статьи в профильную прессу.