«Слышь, товарищ, зерно гони»: в Новосибирске началась «Монстрация»

Уже с полудня 1 мая возле Дома офицеров стали собираться парни и девушки с плакатами, на которых были написаны веселые лозунги: к примеру, рядом с цыпленком на плакате было написано «Слышь, товарищ, зерно гони». Еще вариат — «Хочу в ЧЗО». Все они — участники «Монстрации», которая проходит в Новосибирске уже не первый год.

Правда, по бумагам она называется иначе: «молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда». Именно под таким названием ее согласовали власти, но суть — шествие с абсурдными лозунгами — остается та же.

В этом году к акции по традиции присоединились многие горожане: