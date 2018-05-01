«Слышь, товарищ, зерно гони»: в Новосибирске началась «Монстрация»
Участники пройдут от Дома офицеров до оперного театра.
Участники пройдут от Дома офицеров до оперного театра.
Уже с полудня 1 мая возле Дома офицеров стали собираться парни и девушки с плакатами, на которых были написаны веселые лозунги: к примеру, рядом с цыпленком на плакате было написано «Слышь, товарищ, зерно гони». Еще вариат — «Хочу в ЧЗО». Все они — участники «Монстрации», которая проходит в Новосибирске уже не первый год.
Правда, по бумагам она называется иначе: «молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда». Именно под таким названием ее согласовали власти, но суть — шествие с абсурдными лозунгами — остается та же.
В этом году к акции по традиции присоединились многие горожане:
— Всего собралось несколько сотен человек, они пройдут от Дома офицеров до оперного театра, — рассказала корреспондент «Комсомольской правды», которая сейчас находится в центре города.