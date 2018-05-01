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10:35 (мск), источник: Комсомольская правда

«Слышь, товарищ, зерно гони»: в Новосибирске началась «Монстрация»

Участники пройдут от Дома офицеров до оперного театра.

Уже с полудня 1 мая возле Дома офицеров стали собираться парни и девушки с плакатами, на которых были написаны веселые лозунги: к примеру, рядом с цыпленком на плакате было написано «Слышь, товарищ, зерно гони». Еще вариат — «Хочу в ЧЗО». Все они — участники «Монстрации», которая проходит в Новосибирске уже не первый год.

Правда, по бумагам она называется иначе: «молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда». Именно под таким названием ее согласовали власти, но суть — шествие с абсурдными лозунгами — остается та же.

В этом году к акции по традиции присоединились многие горожане:

— Всего собралось несколько сотен человек, они пройдут от Дома офицеров до оперного театра, — рассказала корреспондент «Комсомольской правды», которая сейчас находится в центре города.

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