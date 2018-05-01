По Челябинску в праздничной колонне на Первомай прошагал верблюд
Митинги гремят на всех пешеходных зонах города.
Митинги гремят на всех пешеходных зонах города.
Если дождик не мешает хорошему настроению, если надоело сидеть дома, отправляйтесь в центр Челябинска. Здесь, в разных точках пешеходной зоны, с 10 утра 1 мая гремят митинги.
В 10.00 на Театральной площади собрались активисты и члены областного отделения Федерации профсоюзов.
12.30−13.00. Кировка. Площадь у Главпочтамта. Здесь пройдет митинг «Справедливой России».
13.00−15.00. Кировка. Площадь у Главпочтамта. Митинг КПРФ.
12.00−14.00. Молодежный театр (ул. Кирова, 116) — площадь Революции. Митинг ЛДПР.
Настоящим подарком горожанам стало праздничное шествие Ассоциации Малой Энергетики Урала и груммы МКС. На Кировке они огрганизовали настоящий джазовый стритпарад. «Джазу давали» «Уральский мелодион» и духовой оркестр из Озерка.
Праздничную колонную энергетиков возглавил верблюд Гриша. Ассоциация шествует над «кораблем пустыни», который живет в Челябинском зоопарке. Гриша — парень общительный, всегда вальяжно проходит по центру Челябинска в первомайских колоннах, к огромной радости ребятишек и взрослых. «Наш Первомай без Гриши — уже не праздник», — шутят челябинцы в соцсетях.
Поскольку праздничные события проходят на пешеходных зонах, общественный транспорт работает в привычном режиме. Временно перекрыта только ул. Тимирязева.