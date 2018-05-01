По Челябинску в праздничной колонне на Первомай прошагал верблюд

Источник: Комсомольская правда

Если дождик не мешает хорошему настроению, если надоело сидеть дома, отправляйтесь в центр Челябинска. Здесь, в разных точках пешеходной зоны, с 10 утра 1 мая гремят митинги.

В 10.00 на Театральной площади собрались активисты и члены областного отделения Федерации профсоюзов.

12.30−13.00. Кировка. Площадь у Главпочтамта. Здесь пройдет митинг «Справедливой России».

13.00−15.00. Кировка. Площадь у Главпочтамта. Митинг КПРФ.

12.00−14.00. Молодежный театр (ул. Кирова, 116) — площадь Революции. Митинг ЛДПР.

Настоящим подарком горожанам стало праздничное шествие Ассоциации Малой Энергетики Урала и груммы МКС. На Кировке они огрганизовали настоящий джазовый стритпарад. «Джазу давали» «Уральский мелодион» и духовой оркестр из Озерка.

Праздничную колонную энергетиков возглавил верблюд Гриша. Ассоциация шествует над «кораблем пустыни», который живет в Челябинском зоопарке. Гриша — парень общительный, всегда вальяжно проходит по центру Челябинска в первомайских колоннах, к огромной радости ребятишек и взрослых. «Наш Первомай без Гриши — уже не праздник», — шутят челябинцы в соцсетях.