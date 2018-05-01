Воронежские автомобилисты выстроили из машин надпись «1 мая»

Воронежские автомобилисты поздравили горожан с Первомаем, построив из машин надписи «1 мая». Инициаторами флешмоба традиционно стали участники сообщества «Местоположение ДПС Воронеж».

Фигуру построили на парковке возле сити-парка «Град». Надпись составили из 70 автомобилей, а рядом с ней выстроили четыре цветка.

— Поздравляем вас с первым днём мая. Желаем радости вдохновенного совместного труда, коллективной сплоченности и единения с теми, кто вам дорог. Смело ставьте перед собой цели и покоряйте вершины, — написали организаторы в соцсети.

Поздравление горожан автофлешмобами стало традицией для участников группы «Местоположение ДПС Воронеж». В 2017 году автомобилисты выстроили сердце из машин ко Дню всех влюбленных, сформировали фигуру в форме звезды ко Дню защитника Отечества, составили надпись «8 марта» и цветок из 75 машин к Международному женскому дню. К Празднику весны и труда воронежские автомобилисты выстроили из 83 машин фигуру серпа и молота и надпись «1 мая», а также звезду из 15 мотоциклов, а ко Дню Победы — фигуру танка и надпись «9 Мая».

В честь Дня России автомобилисты выстроили фигуру двуглавого орла из машин. В построении участвовали около 100 машин. Ко Дню знаний воронежские автомобилисты выстроили из машин фигуру колокольчика, а ко Дню города — надпись «Я люблю Воронеж».