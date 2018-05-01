Около 200 светодиодных светофоров будет установлено в Нижнем Новгороде

В сообщении говорится, что масштабная модернизация существующих светофорных объектов будет проводится на основных магистралях города в местах повышенной концентрации ДТП: пр. Гагарина, ул. Бринского, пр. Октября, Южное шоссе, ул. Коминтерна, Московское шоссе, ул. Переходникова, пр. Героев, пр. Ленина, Казанское шоссе, ул. Родионова. Обновленные светофоры будут светодиодные, с обратным отсчетом времени. Работы начнутся в июне и завершатся к 1 сентября — началу учебного года.

Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» будет установлен новый светофорный объект «пр. Гагарина — Ипподром» (рядом с домом 230 на пр. Гагарина). Перекресток находится рядом с автостанцией «Щербинки», и большой пассажиропоток направляется по нерегулируемому пешеходному переходу. В 2017 году в этом месте произошло пять ДТП с пострадавшими, в том числе три наезда на пешеходов. В результате один человек погиб, четверо ранены. Установка светофоров на данном перекрестке решит важную социальную проблему.

В региональном минтрансе пояснили, что светофорные объекты — это группа светофоров, включая пешеходные, установленные на участке дорожной сети.

Как сообщили в региональном минтрансе, в 2018 году будет продолжена работа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог Нижегородской агломерации в рамках приоритетного проекта Президента РФ «Безопасные и качественные дороги». Если в прошлом году основные мероприятия программы были направлены на осуществление ремонтных работ, то в 2018 году акцент будет сделан на повышение безопасности дорожного движения. Будут выполнены мероприятия по нанесению разметки, устройству металлических пешеходных ограждений, восстановление светофорных объектов, оборудование дорог знаками, а также ремонт проезжей части и тротуаров городских улиц.