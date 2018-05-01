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10:21 (мск), источник: БЕЛТА

Температурные рекорды побиты 30 апреля в Минске и Гомеле

В белорусской столице 30 апреля было зафиксировано плюс 25,3 градуса. Ранее самая высокая температура в этот день отмечалась в Минске в 2012 году, тогда было 24,8 градуса выше нуля.

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Источник: БЕЛТА

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды дня побиты 30 апреля в Минске и Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В белорусской столице 30 апреля было зафиксировано плюс 25,3 градуса. Ранее самая высокая температура в этот день отмечалась в Минске в 2012 году, тогда было 24,8 градуса выше нуля.

В Гомеле в последний день апреля столбик термометра поднялся до плюс 26,1. Предыдущий температурный рекорд дня в этом городе отмечен в 1986 году. Тогда в Гомеле было 25,6 градуса.

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