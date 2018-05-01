Температурные рекорды побиты 30 апреля в Минске и Гомеле

Источник: БЕЛТА

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды дня побиты 30 апреля в Минске и Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В белорусской столице 30 апреля было зафиксировано плюс 25,3 градуса. Ранее самая высокая температура в этот день отмечалась в Минске в 2012 году, тогда было 24,8 градуса выше нуля.