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10:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове водитель без прав насмерть сбил пешехода

Автовладельцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Минувшей ночью в Кемерове автомобиль ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По информации ведомства, ДТП произошло на улице Ракитянского. Около часа ночи легковой автомобиль наехал на 45-летнего мужчину, переходившего дорогу в районе остановки общественного транспорта «Сады». Как рассказали в полиции, пешеход переходил проезжую часть не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. От полученных травм он скончался.

За рулем находился 38-летний мужчина. Как выяснили полицейские, он не имеет права управлять транспортным средством. В отношении него составлено несколько административных протоколов, в том числе за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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