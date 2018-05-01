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13:32 (мск), источник: РИА Новости

В США пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Калифорнии пеликаны едва не сорвали церемонию вручения дипломов, сообщает Metro.

Забавный инцидент произошел на прошлой неделе в университете Пеппердайн. На кадрах видно, как две огромные птицы пролетают над собравшимися, а затем буквально садятся им на головы.

Один из пеликанов попытался устроиться в первых рядах, но оттуда его выгнали. Тогда птица переместилась на красную ковровую дорожку для выпускников, где за ней погнались охранники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на незваных гостей церемония вручения дипломов продолжилась.

Университет Пеппердайн расположен рядом с популярными курортами Малибу и Санта-Моника на побережье Тихого океана. Как заявил автор видео, если учебное заведение находится в таком месте, рано или поздно пеликаны все-таки испортят выпускной.

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