В США пеликаны чуть не сорвали выпускной в университете

Забавный инцидент произошел на прошлой неделе в университете Пеппердайн. На кадрах видно, как две огромные птицы пролетают над собравшимися, а затем буквально садятся им на головы.

Один из пеликанов попытался устроиться в первых рядах, но оттуда его выгнали. Тогда птица переместилась на красную ковровую дорожку для выпускников, где за ней погнались охранники.

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Несмотря на незваных гостей церемония вручения дипломов продолжилась.