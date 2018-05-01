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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

25 тысяч уральцев приняли участие в демонстрации по случаю 1 Мая в центре Екатеринбурга

Впервые за долгие годы в нем участвовала отдельная колонна спортсменов.

Жители Екатеринбурга сегодня вместе со всей страной отмечают Праздник Весны и Труда — 1 Мая. По традиции торжество началось с шествия. Колонны демонстрантов прошли с транспарантами от улицы Пушкина до площади 1905 года.

— В их составе — металлурги, представители образования, науки, культуры и здравоохранения, а также транспортники, машиностроители, строители, связисты, коммунальщики, студенты вузов и другие горожане, — рассказали в администрации Екатеринбурга. — С единым лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!» в празднике приняли участие порядка 25 тысяч уральцев.

Также в этом году в демонстрации приняла участие колонна спортсменов. Отдельной «коробкой» в колонне шел оркестр, поддерживая праздничное настроение демонстрантов. Закончилось шествие первомайским митингом.

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