25 тысяч уральцев приняли участие в демонстрации по случаю 1 Мая в центре Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга сегодня вместе со всей страной отмечают Праздник Весны и Труда — 1 Мая. По традиции торжество началось с шествия. Колонны демонстрантов прошли с транспарантами от улицы Пушкина до площади 1905 года.

— В их составе — металлурги, представители образования, науки, культуры и здравоохранения, а также транспортники, машиностроители, строители, связисты, коммунальщики, студенты вузов и другие горожане, — рассказали в администрации Екатеринбурга. — С единым лозунгом «За достойный труд! За справедливую социальную политику!» в празднике приняли участие порядка 25 тысяч уральцев.