Сергей Аксенов и Владимир Константинов возглавили Первомайскую колонну

«Те, кто жил в Советском союзе помнят, как это было: радостный день, маевка. Мы стараемся сохранить традиции, ведь каждый из нас имеет отношение к трудящимся, каждый на своем месте выполняет задачи для государства», — сказал Сергей Аксенов, уточнив, что более 109 тысяч крымчан получают меры соцподдержки.

«Праздник очень важный: человек труда — это человек будущего. Если мы сделаем так, что строитель, маляр, повар будут гордиться своей работой, то будут решены многие вопросы. Ведь сейчас в общественном сознании человека труда не видно, а мы пользуемся тем, что он производит. Его нет на передовицах газет, и это нужно менять», — сказал Владимир Константинов.