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10:37 (мск), источник: РИА Крым

Сергей Аксенов и Владимир Константинов возглавили Первомайскую колонну

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов возглавили шествие Первомайской демонстрации в Симферополе. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Те, кто жил в Советском союзе помнят, как это было: радостный день, маевка. Мы стараемся сохранить традиции, ведь каждый из нас имеет отношение к трудящимся, каждый на своем месте выполняет задачи для государства», — сказал Сергей Аксенов, уточнив, что более 109 тысяч крымчан получают меры соцподдержки.

Спикер Госсовета подчеркнул, что нужно повышать рейтинг рабочих профессий.

«Праздник очень важный: человек труда — это человек будущего. Если мы сделаем так, что строитель, маляр, повар будут гордиться своей работой, то будут решены многие вопросы. Ведь сейчас в общественном сознании человека труда не видно, а мы пользуемся тем, что он производит. Его нет на передовицах газет, и это нужно менять», — сказал Владимир Константинов.

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