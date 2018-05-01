Губернатор Кубани оценил мототрассу «Орленка»
Вениамин Кондратьев посетил всероссийский детский центр в Туапсинском районе, где проходит российский этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP, а также этап чемпионата Европы.
Вениамин Кондратьев посетил всероссийский детский центр в Туапсинском районе, где проходит российский этап чемпионата мира по мотокроссу MXGP, а также этап чемпионата Европы.
Во время визита в «Орленок» глава края ознакомился с инфраструктурой трассы
В этом году в рамках подготовки к гонкам в ВДЦ усовершенствовали трассу, оборудовали большее количество парковок, обеспечили соблюдение всех требований безопасности.
29 апреля в «Орленке» прошла торжественная церемония представления
Директор «Орленка», президент Федерации мотоциклетного спорта РФ Александр Джеус на церемонии заметил, что по итогам проведения
Российский этап чемпионата мира MXGP of Russia, а также этап чемпионата Европы по мотокроссу проходят 30 апреля и 1 мая. В программе восемь захватывающих гонок — по два заезда в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX300 в чемпионате Европы.
Трасса «Орленка» — одна из лучших в России. За последние 10 лет ВДЦ пять раз принимал первенство Европы по мотокроссу, чемпионат мира по мотокроссу среди юниоров, а в прошлом году здесь состоялся российский этап MXGP.