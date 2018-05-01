Губернатор Кубани оценил мототрассу «Орленка»

Во время визита в «Орленок» глава края ознакомился с инфраструктурой трассы спортивно-технического комплекса, побывал в парке гонщиков — месте, где участники соревнований готовят свою технику к заездам. Вениамин Кондратьев отметил высокое качество организации турнира и важность проведения мероприятий такого масштаба в крае.

В этом году в рамках подготовки к гонкам в ВДЦ усовершенствовали трассу, оборудовали большее количество парковок, обеспечили соблюдение всех требований безопасности.

29 апреля в «Орленке» прошла торжественная церемония представления команд-участниц соревнований. На ней побывали более тысячи мальчишек и девчонок, отдыхающих в здравнице, а также гонщики и члены их команд из 28 стран мира.

Директор «Орленка», президент Федерации мотоциклетного спорта РФ Александр Джеус на церемонии заметил, что по итогам проведения Гран-при России прошлого года мототрасса получила положительную оценку от кроссовой комиссии FIM. И выразил уверенность, что в этом году соревнования пройдут еще более успешно.

Российский этап чемпионата мира MXGP of Russia, а также этап чемпионата Европы по мотокроссу проходят 30 апреля и 1 мая. В программе восемь захватывающих гонок — по два заезда в каждом из четырех зачетов: MXGP и MX2 в чемпионате мира, а также EMX250 и EMX300 в чемпионате Европы.