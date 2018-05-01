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12:32 (мск), источник: Вести Приморье

ХК «Адмирал» «защитил» 11 игроков из прошлогоднего состава

1 мая в КХЛ открылся рынок свободных агентов. ХК «Адмирал» сделал квалификационные предложения 11 игрокам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу владивостокской команды.

Источник: Вести Приморье

В этот список вошли голкиперы Никита Серебряков и Игорь Бобков, защитники Артём Земчёнок, Иван Глазков, Иван Мищенко, нападающие Максим Казаков, Никита Феоктистов, Денис Вихарев, Егор Яковлев, Вадим Перескоков и Кирилл Воронин.

Кроме того, новый контракт предложен нападающему Константину Глазачеву. Имеют действующие соглашения с клубом защитник Григорий Ващенко, нападающие Владимир Бутузов и Тигран Манукян.

Нападающим Андрею Алексееву, Илье Иванову, Назиру Гичибекову и Денису Ковалёву будут предложены просмотровые контракты.

В других клубах продолжат карьеру: Николай Глухов, Самвел Мнацян, Даниил Курашов, Сергей Ильин, Павел Махановский, Виктор Другов, Максим Кицын, Иван Фищенко.

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