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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В начале мая татарстанцам обещают +25

В праздничный вторник — 1 мая, согласно прогнозам татарстанских синоптиков, в республике ожидается максимум +16 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 71% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

При этом температура воздуха с каждым днем будет повышаться. Так, 2 мая несмотря на дождь в большинстве районов и возможную грозу, днем в Татарстане будет от +10 до +15, а на юге региона дело может дойти и до +21.

На следующий день дожди продолжаться. Также 3 мая еще ожидается ветер — умеренный, местами сильный с порывами до 15−18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет в пределах от +7 до +12 градусов. Днем же максимум, что покажут столбики термометров так это +23, а на юге Татарстана и все +25.

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