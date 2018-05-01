В начале мая татарстанцам обещают +25

При этом температура воздуха с каждым днем будет повышаться. Так, 2 мая несмотря на дождь в большинстве районов и возможную грозу, днем в Татарстане будет от +10 до +15, а на юге региона дело может дойти и до +21.

На следующий день дожди продолжаться. Также 3 мая еще ожидается ветер — умеренный, местами сильный с порывами до 15−18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью будет в пределах от +7 до +12 градусов. Днем же максимум, что покажут столбики термометров так это +23, а на юге Татарстана и все +25.