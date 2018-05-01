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10:50 (мск), источник: ТАСС

Медведев поздравил народного артиста России Виталия Мельникова с 90-летием

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, кинорежиссера и сценариста Виталия Мельникова с 90-летием. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

«В каждой вашей картине — особый взгляд художника и редкий режиссерский талант. Ваши работы всегда получаются пронзительными, трогательными, душевными, очень искренними. Многие годы их любят, смотрят, пересматривают зрители», — говорится в телеграмме.

Виталий Вячеславович Мельников родился 1 мая 1928 года в с. Мазаново (Дальневосточный край, ныне — Амурская область РФ). Окончил в Москве режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК; ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова).

Зрительское признание Виталию Мельникову принесла приключенческая комедия «Начальник Чукотки» (1966), главную роль в которой исполнил Михаил Кононов. К числу наиболее известных фильмов режиссера относятся: комедии «Семь невест ефрейтора Збруева» (1970) и «Здравствуй и прощай» (1972), мелодрама «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова (1975), драма «Отпуск в сентябре» по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» (1979, премьера — 1987), мелодрама «Выйти замуж за капитана» (1985), историческая драма «Бедный, бедный Павел» по пьесе Дмитрия Мережковского «Павел I» (2003). В 2012 году на экраны вышла романтическая драма «Поклонница» с участием Светланы Ивановой, Кирилла Пирогова и Олега Табакова. В общей сложности Виталий Мельников поставил более 20 художественных фильмов.

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