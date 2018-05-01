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13:00 (мск), источник: VN.ru

Первомайские демонстрации прошли в Новосибирске

Более семи тысяч человек участвовали в первомайском празднике весны и труда. Вместе с новосибирцами в праздничной колонне прошел руководитель Новосибирской области Андрей Травников. Он поздравил сибиряков с первомайским праздником перед началом митинга-концерта «Встречайте весну вместе с нами» на пл. Ленина.

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Шествие колонн демонстрантов началось в 10.30, участники праздника весны и труда двигались к площади Ленина с разных сторон: от здания правительства по Красному проспекту двигалась колонна «единороссов», на перекрестке с ул. Горького в ним присоединилась колонна ЛДПР. С другой сторон площади по Красному проспекту приближались колонны профсоюзов и коммунистов. Настроение у всех участков митинга-концерта был мирное и приподнятое — праздник труда объединял всех.

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Первым выступил председатель федерации профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов, который энергично предложил всем взяться за работу: «В нашей стране сегодня государственный праздник, праздник весны и труда. Но, чтобы этот день стал настоящим праздником для каждого гражданина России пора от слов переходить к делу. В своем послании президент Российской федерации Владимир Путин очень четко определил основную цель — повышение качества жизни каждого россиянина, прорывной рост экономики. За работу, товарищи, от президента — до рабочего, от рабочего — до президента!».

Руководитель региона Андрей Травников поздравил с праздником всех участников митинга, и напомнил, что первомай — это особый день: символ единения, обновления, честного труда.

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В своей поздравительной речи руководитель региона напомнил, что Президент РФ Владимир Путин сплотил граждан России, и поставил новые глобальные задачи. «Сама жизнь, обстановка вокруг, ставит эти задачи перед нами, — сказал Андрей Травников. — Я верю, что талант, трудолюбие, сибирский характер позволят исполнить все задуманное. Дорогие друзья! Настало время действовать. Вместе мы преодолеем все трудности, вместе мы победим!».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что сегодня с особым акцентом звучат слова международной солидарности трудящихся: «Мы протянули руку помощи сирийскому народу, который борется с международным терроризмом, мы солидарны с нашими братьями на Донбассе, которые который год защищаются и надеются на нас — великую Россию!».

Позднее, отвечая на вопросы СМИ о том, какое значение для главы региона имеет первомайский праздник, Андрей Травников пояснил: «Основное значение — это объединение. Посмотрите — на этой площадке собрались представители самых разных политических партий, разных движений. И объединила их любовь к Родине, верность традициям и честный труд!».

После митинга, на котором выступили также профсоюзные лидеры различных отраслей и представители депутатского корпуса, начался концерт с участием творческих коллективов города и области.

Чуть позже к митингу-концерту присоединилось и традиционное для Новосибирска молодежное шествие «Монстрация», объединившая различные неформальные группы молодежи с плакатами и лозунгами абстрактно-юмористического содержания: «Мама, я поел!», «Там — не кот!» (плакат на черном мешке), «Переезжай в Москву — живи комфортно» (плакат на картонном скворечнике) и т. д. Место сбора участников шествия у Дома офицеров напоминало традиционную молодежную тусовку, к которой, впрочем, присоединялись и представители более старшего поколения.

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