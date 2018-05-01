Первомайские демонстрации прошли в Новосибирске

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Шествие колонн демонстрантов началось в 10.30, участники праздника весны и труда двигались к площади Ленина с разных сторон: от здания правительства по Красному проспекту двигалась колонна «единороссов», на перекрестке с ул. Горького в ним присоединилась колонна ЛДПР. С другой сторон площади по Красному проспекту приближались колонны профсоюзов и коммунистов. Настроение у всех участков митинга-концерта был мирное и приподнятое — праздник труда объединял всех.

Читайте также Анатолий Локоть: Первомай вновь объединяет граждан самых разных возрастов

Первым выступил председатель федерации профсоюзов Новосибирской области Александр Козлов, который энергично предложил всем взяться за работу: «В нашей стране сегодня государственный праздник, праздник весны и труда. Но, чтобы этот день стал настоящим праздником для каждого гражданина России пора от слов переходить к делу. В своем послании президент Российской федерации Владимир Путин очень четко определил основную цель — повышение качества жизни каждого россиянина, прорывной рост экономики. За работу, товарищи, от президента — до рабочего, от рабочего — до президента!».

Руководитель региона Андрей Травников поздравил с праздником всех участников митинга, и напомнил, что первомай — это особый день: символ единения, обновления, честного труда.

В своей поздравительной речи руководитель региона напомнил, что Президент РФ Владимир Путин сплотил граждан России, и поставил новые глобальные задачи. «Сама жизнь, обстановка вокруг, ставит эти задачи перед нами, — сказал Андрей Травников. — Я верю, что талант, трудолюбие, сибирский характер позволят исполнить все задуманное. Дорогие друзья! Настало время действовать. Вместе мы преодолеем все трудности, вместе мы победим!».

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что сегодня с особым акцентом звучат слова международной солидарности трудящихся: «Мы протянули руку помощи сирийскому народу, который борется с международным терроризмом, мы солидарны с нашими братьями на Донбассе, которые который год защищаются и надеются на нас — великую Россию!».

Позднее, отвечая на вопросы СМИ о том, какое значение для главы региона имеет первомайский праздник, Андрей Травников пояснил: «Основное значение — это объединение. Посмотрите — на этой площадке собрались представители самых разных политических партий, разных движений. И объединила их любовь к Родине, верность традициям и честный труд!».

После митинга, на котором выступили также профсоюзные лидеры различных отраслей и представители депутатского корпуса, начался концерт с участием творческих коллективов города и области.