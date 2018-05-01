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12:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе прошел первомайский митинг за рост зарплат и пенсий

УФА, 1 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сегодня в День международной солидарности трудящихся в Уфе, на площади перед городским Дворцом спорта прошел митинг, который организовали профсоюзы республики.

В профсоюзных шествиях и митингах приняли участие сотрудники администраций районов столицы, работники учреждений, предприятий и организаций города.

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Перед участниками митинга выступили председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов, представители государственной и законодательной власти, представители отраслевых комитетов профсоюзов.

Активное участие в праздновании 1 мая приняли члены и сторонники партии «Единая Россия». Секретарь регионального отделения партии, Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев отметил, что праздник 1 мая давно стал народным, в нем принимают участие не только члены профсоюзов, но и общественные организации, молодежные объединения, политические партии.

«Несмотря на сложные и внешнеэкономические, и внутренние условия, республика не сдает свои позиции в наращивании социальной поддержки. Много делается и в отношении многодетных, малоимущих семей. У нас установлено более 30 различных видов поддержки тем людям, которые прежде всего в этом нуждаются. В прошлом году более 4,5 млрд было выделено представителям пожилого поколения», — сказал Константин Толкачев.

Требования профсоюзов в этом году охватывают многие аспекты жизни работающего человека: «Государственная поддержка реальному производству!», «Достойная зарплата — достойная пенсия!», «МРОТ — на уровень минимального потребительского бюджета!», «Работающий человек не должен быть бедным!», «Доходы от богатств России — на благо россиян!», «НЕТ — росту тарифов и цен! ДА — росту зарплат, пенсий, пособий и стипендий!», «Человеку труда — уважение и достойную зарплату!», «Летний отдых для детей должен быть доступным!»,"Нет росту бедности населения!, «Наука, технологии, образование — основа процветания России!».

Всего по предварительным данным, поступившим в Федерацию профсоюзов РБ из городов и районов Башкортостана, в профсоюзных шествиях и митингах сегодня участвуют более 50 тысяч человек.

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