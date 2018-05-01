В Самаре на первомай центр города сковали пробки
Дороги были перекрыты в связи с традиционной демонстрацией.
Дороги были перекрыты в связи с традиционной демонстрацией.
Сегодня в областной столице, 1 мая, с серьезными проблемами столкнулись автолюбители. В центре города, где празднуют День Весны и Труда и проводят традиционную демонстрацию на площади Куйбышева, водителям пришлось стоять в пробках.
«Очень много улиц перекрыли. Проехать просто невозможно. Праздник, конечно, но стоять в заторе в выходной день — не самое приятное занятие», — поделился своим негодованием с «Комсомольской правдой — Самара» местный житель.
Отметим, что в связи с праздничными мероприятиями в городе перекрыли движение на улицах, прилегающих к месту шествия. Это отразилось на том, что серьезные пробки наблюдаются на улицах Самарской, Льва Толстого и Красноармейской.
Напомним, что сразу после того, как пройдет демонстрация 1 мая 2018 года в Самаре, на площади Куйбышева развернется красочное шоу. Посмотреть на него смогут все желающие: проход на трибуны будет свободным.