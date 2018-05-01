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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

1 мая 2018 в Иркутске: на митинг пришли почти 4 тысячи человек

Профсоюзные организации организовали шествие по центральным улицам города.

Источник: Комсомольская правда

Традиционно жители Иркутска 1 мая выходили на демонстрации в честь праздника всех трудящихся. Сейчас уже другое время, однако традиция осталась. Во вторник, 1 мая 2018 в Иркутске у стадиона «Труд» вновь собрались горожане, представители профсоюзных организаций и союзов. Лоззунги, которые поднимали иркутяне над головой, по-прежнему актуальны. Это адекватная зарплата, социальная защита и достойное пенсионное обеспечение.

На торжественном мероприятии присутствовали первые лица Приангарья. После митинга участники прошли колонной по центральной улице Иркутска — Ленина — к мемориальному комплексу «Вечный огонь», где возложили цветы. По предварительным подсчетам, в митинге и шествии приняли участие около четырех тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

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