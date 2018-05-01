Движение транспорта изменено 1 мая в Нижнем Новгороде в связи с праздничными первомайскими мероприятиями.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничения будут действовать в период с 07:30 до 14:00.

Движение автобусов маршрутов №№ 19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении площади Сенной, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварская, площади Минина и Пожарского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Белинского, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№ 3, 61, 70, 71, Т-41, Т-71, 92 следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Движение автобусов маршрута № 45, следующих от площади Горького в направлении площади Сенной, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорская, Белинского и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее — по маршруту.

Движение автобусов маршрута №Т-47, следующих от Канавинского моста в направлении площади Лядова, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова и далее — по маршруту. В обратном направлении по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту.