Бил Гейтс объяснил, почему он не хочет быть в команде Трампа

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Миллиардер и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост советника по науке, который более года остается вакантным, передает РИА Новости.

По словам Гейтса, на встрече с Трампом разговор шел о разработке универсальной вакцины от гриппа. Ранее Гейтс заявил, что пожертвует на это 12 миллионов долларов.

Трамп оказался «супер-заинтересован» идеей, рассказал миллиардер. В ходе общения Гейтс напомнил о вакантной позиции советника по науке.

«Я упомянул: может, нам нужен советник по науке? Он сказал, хочу ли я быть советником по науке», — рассказал Гейтс в интервью изданию Statnews. По его словам, он отклонил предложение, сказав, что «это будет не лучшим использованием его времени».