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11:47 (мск), источник: Sputnik.md

Бил Гейтс объяснил, почему он не хочет быть в команде Трампа

Успешного бизнесмена не заинтересовала перспектива быть советником американского лидера.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Миллиардер и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отклонил предложение президента США Дональда Трампа занять пост советника по науке, который более года остается вакантным, передает РИА Новости.

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По словам Гейтса, на встрече с Трампом разговор шел о разработке универсальной вакцины от гриппа. Ранее Гейтс заявил, что пожертвует на это 12 миллионов долларов.

Трамп оказался «супер-заинтересован» идеей, рассказал миллиардер. В ходе общения Гейтс напомнил о вакантной позиции советника по науке.

«Я упомянул: может, нам нужен советник по науке? Он сказал, хочу ли я быть советником по науке», — рассказал Гейтс в интервью изданию Statnews. По его словам, он отклонил предложение, сказав, что «это будет не лучшим использованием его времени».

Пост советника президента США по науке остается вакантным с января 2017 года. Последним, кто занимал эту должность, был Джон Холдрен, который прослужил на ней с 2009 по 2017 год — дольше всех других советников на этом направлении. Дональд Трамп после вступления в должность не выдвигал никого на эту позицию.

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