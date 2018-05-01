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12:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Ночью в танке по Дворцовой: в Петербурге отрепетировали парад при свете фар

Первая репетиция парада Победы с участием боевой техники состоялась поздно вечером 30 апреля в центре Северной столицы.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Поздно вечером в понедельник, 30 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась первая полномасштабная репетиция военного парада в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет утром 9 мая, в День Победы.

Впервые в этом году на репетицию вышли не только пешие колонны военнослужащих, но и боевая техника, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. Бронетехника прибывала в город в течение всего вечера, вызвав определенные затруднения на КАД Петербурга.

В репетиции парада Победы приняли участие около 4,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, войск Росгвардии, МВД и МЧС, курсантов, суворовцев и нахимовцев.

Возглавили колонну военной техники легендарные танки Т-34−76, Т-34−85 и тяжелый ИС-3.

Всего же в составе механизированной колонны — более 90 единиц военной техники и вооружения, состоящего на службе в Западном военном округе.

Еще две репетиции парада пройдут 2 и 4 мая в 19:00. Генеральная репетиция состоится 7 мая в 10:00.

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