Ночью в танке по Дворцовой: в Петербурге отрепетировали парад при свете фар

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Поздно вечером в понедельник, 30 апреля, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась первая полномасштабная репетиция военного парада в честь 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет утром 9 мая, в День Победы.

Впервые в этом году на репетицию вышли не только пешие колонны военнослужащих, но и боевая техника, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. Бронетехника прибывала в город в течение всего вечера, вызвав определенные затруднения на КАД Петербурга.

В репетиции парада Победы приняли участие около 4,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, войск Росгвардии, МВД и МЧС, курсантов, суворовцев и нахимовцев.

Возглавили колонну военной техники легендарные танки Т-34−76, Т-34−85 и тяжелый ИС-3.

Всего же в составе механизированной колонны — более 90 единиц военной техники и вооружения, состоящего на службе в Западном военном округе.