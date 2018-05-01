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12:05 (мск), источник: VLADNEWS

Рома «Зверь» признался в любви Владивостоку

Музыканты дали жару в приморской столице.

Источник: VLADNEWS

30 апреля популярная поп-рок-группа «Звери» зажгла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Как и прежде музыканты собрали полный зал. Фанаты на протяжении всего концерта пели песни и зажигали вместе со «зверями».

В своим Инстаграмме лидер группы Роман Билык признал в любви городу, выложив видео с концерта.

«Спасибо большое, ребята! Владивосток, мой любимый!», — написал Роман.

Фанаты долго себя также не заставили ждать и в комментариях начали благодарить «Зверей» за концерт.

«Спасибо вам. Каждая песня попала прямо в сердце», «Спасибо, Рома!!! Зарядилась на все 100000%. Спасибо!!! Люблю», «Рома, спасибо огромное за потрясающий концерт, голос сорван, все как положено. Приезжай к нам ещё непременно!!! Зарядилась энергией и позитивом. Люблю», — пишут фанаты.

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