Рома «Зверь» признался в любви Владивостоку ...

Источник: VLADNEWS

30 апреля популярная поп-рок-группа «Звери» зажгла во Владивостоке, сообщает РИА VladNews.

Как и прежде музыканты собрали полный зал. Фанаты на протяжении всего концерта пели песни и зажигали вместе со «зверями».

В своим Инстаграмме лидер группы Роман Билык признал в любви городу, выложив видео с концерта.

«Спасибо большое, ребята! Владивосток, мой любимый!», — написал Роман.

Фанаты долго себя также не заставили ждать и в комментариях начали благодарить «Зверей» за концерт.