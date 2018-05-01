В Уфе состоялся торжественный запуск фонтана «Семь девушек» (фото)
Сегодня, 1 мая, в Уфе состоялся запуск фонтана «Семь девушек» на Верхнеторговой площади.
Сегодня, 1 мая, в Уфе состоялся запуск фонтана «Семь девушек» на Верхнеторговой площади.
На торжественном открытии собрались жители и гости столицы. Приехал также и мэр города Ирек Ялалов.
Перед запуском фонтана зрителей торжества порадовали девушки в национальных костюмах, которые станцевали знаменитый символичный танец под названием «Семь девушек».
— В четвертый раз уже прекрасные девушки танцуют у нас перед фонтаном, перед пуском этого фонтана. Первый танец состоялся во время пуска фонтана в 2015 году и это стало нашей городской и республиканской традицией, теперь перед тем, как запустить этот фонтан мы смотрим прекрасное произведение танцевального искусства — танец «Ете Кыз». Конечно, мы все с вами понимаем, что те этнические корни и традиции, которые закладываются со строительством таких замечательных сооружений, они воспитывают нас, молодежь и людей более старшего поколения, не забывать о своих корнях, чтить своих предков. Такие памятники будут возникать по всему городу, — рассказал градоначальник Ирек Ялалов.