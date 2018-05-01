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12:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе состоялся торжественный запуск фонтана «Семь девушек» (фото)

Сегодня, 1 мая, в Уфе состоялся запуск фонтана «Семь девушек» на Верхнеторговой площади.

6
фотографий
6
фотографий

На торжественном открытии собрались жители и гости столицы. Приехал также и мэр города Ирек Ялалов.

Перед запуском фонтана зрителей торжества порадовали девушки в национальных костюмах, которые станцевали знаменитый символичный танец под названием «Семь девушек».

— В четвертый раз уже прекрасные девушки танцуют у нас перед фонтаном, перед пуском этого фонтана. Первый танец состоялся во время пуска фонтана в 2015 году и это стало нашей городской и республиканской традицией, теперь перед тем, как запустить этот фонтан мы смотрим прекрасное произведение танцевального искусства — танец «Ете Кыз». Конечно, мы все с вами понимаем, что те этнические корни и традиции, которые закладываются со строительством таких замечательных сооружений, они воспитывают нас, молодежь и людей более старшего поколения, не забывать о своих корнях, чтить своих предков. Такие памятники будут возникать по всему городу, — рассказал градоначальник Ирек Ялалов.

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