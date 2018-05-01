Новый парк культуры открыт у построенной к ЧМ-2018 «Ростов-Арены»
Создание рекреационной зоны обошлось более чем в 800 млн. рублей.
Создание рекреационной зоны обошлось более чем в 800 млн. рублей.
«В этот праздничный День весны и труда мы начинаем работу нового парка, набережной. Уверен, что создание таких зон обеспечит развитие нашего города. До чемпионата мира здесь многое будет сделано, эта зона превратится в спортивную рекреационную зону», — сказал на церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Парк появился на месте прежнего центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла. Создание парковой зоны обошлось более чем в 800 млн рублей. Территорию парка обустроили в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды.
Парк расположен на 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. Здесь построили площадки для волейбола, тенниса, бадминтона, футбола, беговые и велосипедные дорожки. Также в парке посажено много хвойных деревьев, есть детские площадки с игровыми элементами и уличные тренажерные комплексы для взрослых, набережная протяженностью более 1 тыс. метров. В час через парк могут пройти 17 тыс. человек.
Как сообщалось ранее, стадион «Ростов-Арена» ввели в эксплуатацию в марте. По завершении мирового первенства стадион будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных,
На стадионе в