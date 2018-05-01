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12:58 (мск), источник: ТАСС

Новый парк культуры открыт у построенной к ЧМ-2018 «Ростов-Арены»

Создание рекреационной зоны обошлось более чем в 800 млн. рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мая. /ТАСС/. Новый парк культуры и отдыха открылся в левобережной зоне Ростова-на-Дону вдоль стадиона «Ростов-Арена», который построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает корреспондент ТАСС.

«В этот праздничный День весны и труда мы начинаем работу нового парка, набережной. Уверен, что создание таких зон обеспечит развитие нашего города. До чемпионата мира здесь многое будет сделано, эта зона превратится в спортивную рекреационную зону», — сказал на церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Парк появился на месте прежнего центрального пляжа, территория вокруг которого за последние годы заросла. Создание парковой зоны обошлось более чем в 800 млн рублей. Территорию парка обустроили в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды.

Парк расположен на 16 га и делится на две части — для прогулочного и активного отдыха. Здесь построили площадки для волейбола, тенниса, бадминтона, футбола, беговые и велосипедные дорожки. Также в парке посажено много хвойных деревьев, есть детские площадки с игровыми элементами и уличные тренажерные комплексы для взрослых, набережная протяженностью более 1 тыс. метров. В час через парк могут пройти 17 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, стадион «Ростов-Арена» ввели в эксплуатацию в марте. По завершении мирового первенства стадион будет использоваться для проведения соревнований отечественного и международного уровня по футболу, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. Вместимость арены снизят с 45 тыс. до 37,9 тыс. мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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