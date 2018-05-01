Рустэм Хамитов выступил на митинге, посвящённом Празднику Весны и Труда

Это очень и очень важно, — обратился к участникам митинга глава региона. — Но важно, чтобы и заработная плата работающих была достойной. Чтобы наши труженики имели возможность развиваться, двигаться вперёд — не только кормить семьи, но и отдыхать, покупать квартиры, автомобили. Для этого нужна достойная заработная плата. Сегодня, с 1 мая минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. Это значит, что десятки тысяч людей будут получать повышенную заработную плату и улучшат своё материальное благосостояние. У нас в республике многое делается, но в то же время ещё есть проблемы и задачи, которые нужно решать. Никто не успокаивается, все понимают, что работать нужно больше и слаженнее для того, чтобы сделать жизнь лучше и красивее. Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всего самого доброго, замечательного, хорошего настроения, успехов во всём".