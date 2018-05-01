После первомайской демонстрации в Хабаровске городские службы вывезли четыре грузовика мусора

Источник: Комсомольская правда

По данным администрации Хабаровска в праздничном шествии посвященном дню Весны и Труда приняли участие около 35 тысяч горожан. Праздничные колонны прошли по главной улице города от площади имени Ленина, до Комсомольской площади.

В колоннах шли трудовые коллективы, политические партии, общественники и просто жители Хабаровска. Прохождение заняло около часа и сразу после демонстрации на улицы города вышли уборщики.

— Для наведения порядка в городе сразу же после прохождения демонстрации трудящихся на улице прошла колонна пылесосов и поливомоечных машин, — рассказали в пресс-службе администрации города. — Для уборки центра было задействовано более 30 единиц спецтехники. Двадцать дорожных рабочих цепью собирали мусор и опустошали урны.