После первомайской демонстрации в Хабаровске городские службы вывезли четыре грузовика мусора
В первый день мая городские коммунальщики были приведены на усиленный режим работы.
В первый день мая городские коммунальщики были приведены на усиленный режим работы.
По данным администрации Хабаровска в праздничном шествии посвященном дню Весны и Труда приняли участие около 35 тысяч горожан. Праздничные колонны прошли по главной улице города от площади имени Ленина, до Комсомольской площади.
В колоннах шли трудовые коллективы, политические партии, общественники и просто жители Хабаровска. Прохождение заняло около часа и сразу после демонстрации на улицы города вышли уборщики.
— Для наведения порядка в городе сразу же после прохождения демонстрации трудящихся на улице прошла колонна пылесосов и поливомоечных машин, — рассказали в
Всего за час работы было вывезено на станцию «Северная» четыре грузовика мусора.