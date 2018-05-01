Красные шары в сером небе: Челябинск встретил Первомай

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Сегодня Россия празднует День Весны и Труда. Массовые шествия, организованные профсоюзами, политическими партиями и движениями, запланированы в 170 городах. Ожидается, что в них примут участие почти 2,5 млн человек. В Челябинске праздник уже закончился. Из-за дождя он был как никогда скромным и торопливым. Митинг на Театральной площади, ультимативные транспаранты, не всегда праздничные разговоры в колонне слушал и наблюдал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Молодой мужчина в трениках и бейсболке пытается пробраться к сцене. В левой руке парня связка разноцветных шаров, в правой — транспарант «Я ЗА повышение уровня жизни». Челябинец размахивает им как зажигалкой на концерте рок-звезды. Впрочем, здесь тоже какой-никакой концерт: девушка орет в микрофон «мерещится то ли большая, то ли малая, медведица…» Музыка и прохладный ветер подбадривают людей, многие пританцовывают и подпевают. «Слушай, пойдем куда-нибудь посидим», — говорит мужчина коллеге. «Давай постоим еще минут 15 — наши все здесь», — отвечают ему.

Людей на Театральной площади немного — чуть более 3 тыс., по предварительным подсчетам, — но они плотно выстроились вокруг подмостков. Территория, где в 10.00 начался митинг, перекрыта самосвалами — обычные антитеррористические меры безопасности.

Воздушных шаров было, как минимум, вдвое больше, чем людей. Если бы не транспаранты с требовательными надписями «Зарплату — на уровень реальной стоимости рабочей силы!», «Достойный труд — безопасный труд!», «В развитии производства — гарантия занятости!», «Законность, занятость, зарплата!», могло сложиться впечатление, что это не Первомай, а какой-то детский праздник или чья-то свадьба.

Что странно: ни одной палатки с кофе и пирожками — в прошлом году людей угощали шашлыками и пловом, были очереди. Пожилой мужчина раздает листовки с приглашением проверить артериальное давление за 10 минут. Некоторые компании в теплом кругу разливают коньяк в пластиковые стаканчики, женщины достают контейнеры с бутербродами и овощами.

На сцену поднимаются первые люди города и области. Председатель Заксобрания Владимир Мякуш выступил с традиционными первомайскими лозунгами: «Сегодня с большим чувством гордости и счастья я поздравляю вас с праздником Весны и Труда. Его любят все поколения, поэтому он всенародный. Мы — на стороне простого рабочего человека! Мы вместе будем строить счастливое будущее! Желаю всем вам, чтобы ваш труд был востребован и справедливо оплачен». В этот момент кто-то из толпы выкрикнул: «Требуем индексации зарплат работникам ЧЭМК». Реплику игнорируют как чиновники, так и сограждане.

На сцену поднимаются руководители профсоюзов. Они не только говорят, но и поют — про завод, железную дорогу, «Не кочегары мы, не плотники». Каждый второй вспоминает кемеровскую трагедию в контексте того, что нужно выделять больше денег на пожарную безопасность.

Через 40 минут люди начали расходиться. Колонна, которая должна была пройти в парк Пушкина, так и не сформировалась: часть людей присоединилась к компаниям на лавочках с горячительными напитками, родители с детьми побежали к остановкам, так как дождь усилился.

На Кировке в полдень — пустая сцена и верблюд. О празднике напоминают только группы прогуливающихся полицейских.

КСТАТИ.

С сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тыс. 163 рубля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».