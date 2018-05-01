48 тысяч пермяков приняли участие в демонстрации 1 мая

Источник: Комсомольская правда

В краевой администрации подсчитали количество участников демонстрации, посвященной празднику весны и труда. Первомайское шествие прошло по центральным улицам Перми и завершилась на Октябрьской площади, также торжественные колонны прошли в Кировском и Орджоникидзевском районах. В общей сложности в демонстрациях приняло участие более 48 тысяч человек. Как это было, можно посмотреть в нашей трансляции.

После завершения праздничной демонстрации участники отправились гулять — в сквере у оперного театра началась концертная программа, в парке имени горького — праздничные мероприятия для детей. В парках районов города тоже начались массовые праздничные мероприятия. Подробнее с их программой можно ознакомиться здесь.