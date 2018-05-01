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12:31 (мск), источник: Комсомольская правда

48 тысяч пермяков приняли участие в демонстрации 1 мая

Демонстрация прошла по центральным улицам и завершилась на Октябрьской площади.

Источник: Комсомольская правда

В краевой администрации подсчитали количество участников демонстрации, посвященной празднику весны и труда. Первомайское шествие прошло по центральным улицам Перми и завершилась на Октябрьской площади, также торжественные колонны прошли в Кировском и Орджоникидзевском районах. В общей сложности в демонстрациях приняло участие более 48 тысяч человек. Как это было, можно посмотреть в нашей трансляции.

После завершения праздничной демонстрации участники отправились гулять — в сквере у оперного театра началась концертная программа, в парке имени горького — праздничные мероприятия для детей. В парках районов города тоже начались массовые праздничные мероприятия. Подробнее с их программой можно ознакомиться здесь.

Также сегодня в Перми проходит 89-ая легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Ожидается, что в забегах примут участие более более 1 400 участников — это более 100 команд. В связи с проведением эстафеты движение по Комсомольскому проспекту пока закрыто. По пересекающим проспект улицам на время забегов движение также приостановлено.

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