В Воронежской области на пять дней объявили штормовое предупреждение из-за жары
Специалисты попросили жителей региона принять во внимание информацию и учесть жаркую погоду при планировании своего дня.
Специалисты попросили жителей региона принять во внимание информацию и учесть жаркую погоду при планировании своего дня.
Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявили штормовое предупреждение в регионе
Спасатели напомнили, что в условиях аномальной жары необходимо поддерживать дома прохладную температуру: днём закрывать окна и ставни, ночью — открывать. Стоит использовать вентиляторы, кондиционеры. Нельзя находиться долгое время на жаре, стоит много пить, избегать интенсивной физической нагрузки. Также спасатели рекомендовали не оставлять детей и животных в припаркованных машинах.
В связи с установлением жаркой погоды многократно возрастают риски лесных пожаров. Поэтому спасатели попросили быть бдительнее, обращаться с огнём осторожно, чтобы не повторить пожары 2010 года.
Специалисты попросили жителей региона принять во внимание информацию и учесть жаркую погоду при планировании своего дня. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по бесплатным телефонам: 101, 112 или 8 (473) 277 99 00.