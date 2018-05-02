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10:47 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области на пять дней объявили штормовое предупреждение из-за жары

Специалисты попросили жителей региона принять во внимание информацию и учесть жаркую погоду при планировании своего дня.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 52% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр объявили штормовое предупреждение в регионе из-за жары. В течение пяти дней — с 1 по 5 мая — среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более, уточнила пресс-служба управления МЧС по региону. В отдельных районах области столбики термометров поднимутся до отметки в +29 градусов.

Спасатели напомнили, что в условиях аномальной жары необходимо поддерживать дома прохладную температуру: днём закрывать окна и ставни, ночью — открывать. Стоит использовать вентиляторы, кондиционеры. Нельзя находиться долгое время на жаре, стоит много пить, избегать интенсивной физической нагрузки. Также спасатели рекомендовали не оставлять детей и животных в припаркованных машинах.

В связи с установлением жаркой погоды многократно возрастают риски лесных пожаров. Поэтому спасатели попросили быть бдительнее, обращаться с огнём осторожно, чтобы не повторить пожары 2010 года.

Специалисты попросили жителей региона принять во внимание информацию и учесть жаркую погоду при планировании своего дня. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по бесплатным телефонам: 101, 112 или 8 (473) 277 99 00.

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