Студенты благоустроят лагерь «Ждановец»

В рамках смены в Городецком районе пройдёт благоустройство спортивно-оздоровительного комплекса «Ждановец» перед летними сменами, а также программа творческих и активных мероприятий.

Трудовая смена студенческих отрядов Нижегородского государственного технического университета в этом году пройдёт в четвёртый раз. С каждым годом численность участников смены растет, в 2018 году в лагерь приедут около 200 студентов из Нижнего Новгорода, Приволжского, Центрального и Сибирского федеральных округов.