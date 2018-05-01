Землетрясение произошло в 905 километрах от Алматы
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 мая 2018 года в 09 час 14 мин 10 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает ИА «NewTimes.kz».
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Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 01 мая 2018 года в 09 час 14 мин 10 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает ИА «NewTimes.kz».
Эпицентр землетрясения расположен в 905 км на
«Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 42.88° с.ш. 87.96° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», — сообщила сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».