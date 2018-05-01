Что русскому хорошо, то должно быть на Кипре. Как выходцы из России обживают остров

Источник: AP 2018

Как отмечает британская газета The Times в репортаже из Лимасола, владельцы многочисленных меховых и ювелирных магазинов, расположившихся вдоль набережной города, отказываются обсуждать своих обеспеченных покупателей, однако вывески на кириллице говорят сами за себя. Немногие из оставшихся на этой набережной ирландских пабов взяты в плотное окружение российскими турбюро, конторами по торговле недвижимостью и ресторанчиками с русской кухней.

Лимасол стал маленькой Москвой, считает The Times. Две трети из 40 тыс. граждан России и бывших советских республик, постоянных резидентов Кипра, живут в этом городе. А еще 800 тыс. ежегодно приезжают в качестве туристов.

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Местных жителей это не пугает. «Россияне ездят к нам с 1992 года, с тех пор как у них изменился политический строй», — рассказал газете Динос Ставро, владелец сувенирного магазина House of Lace, вывески которого продублированы на английском и русском языках. По словам господина Ставро, 90% его покупателей составляют именно россияне. «Экономика Лимасола зависит от них. Слава богу, что они тут есть. До них лучшими клиентами были британцы, но сейчас они ни в какое сравнение не идут. Они тратят здесь намного меньше, чем русские», — говорит он.

Местные продавцы учитывают специфику вкусов россиян. В Лимасоле не трудно купить, например, гречку, российский шоколад и сметану, не говоря уже о водке. По словам Сильвии, приехавшей из Польши и работающей продавцом, «если один россиянин покидает Лимасол — тут же приезжает другой». «Я тут уже десять лет и никогда не видела, чтобы их стало меньше. Они приезжают сюда, потому что здесь хорошая погода», — считает она.

Но, как отмечает The Times, россиян на Кипр манят не только солнце, море и тепло.

С 2013 года Кипр запустил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Вложив в экономику страны от €2 млн и купив жилье, иностранные граждане могут стать киприотами.

За прошедшие годы этим предложением воспользовались 3336 человек, включая россиян — правда, власти Кипр их имена не раскрывают. Значительные льготы предоставляются и тем иностранцам, которые регистрируются на Кипре в качестве налоговых резидентов. Эти взаимовыгодные отношения обеспечивают острову столь необходимые после кризиса 2013 года иностранные инвестиции, а инвесторам — возможность хранить там сбережения.

«Обеспеченные люди не хотят класть заработанные за рубежом деньги в российские банки, потому что потом их трудно вывезти из России из-за санкций, — заявил газете The Times глава отдела налогового планирования компании Totalserve Петрос Риадас.— Кипр использует британское право, что хорошо для бизнеса и инвесторов.

Освободив не проживающих здесь постоянно бизнесменов и инвесторов от налога на дивиденды, доходы от процентов и продажи акций, Кипр вновь вернулся на карту мира налоговых консультантов. Зачем перебираться в Монте-Карло, если есть Кипр?

Как отмечает The Times, растет и политическое влияние россиян на острове. В прошлом году на Кипре появилась новая политическая партия Ego o Politis («Я гражданин»), основанная имеющими гражданство Кипра русскими. Ее основатель и лидер — Алексей Волобоев, предприниматель, ресторатор, владелец радиостанции «Русская волна», которая вещает на русском языке уже 11 лет.

Согласно заявлению на сайте партии, Ego o Politis предлагает альтернативную концепцию развития Кипра, основанную на безопасности, благополучии и уважении к гражданам, выступает за максимальные свободы для предпринимательства и самозанятости, свободу слова и выбора для каждого. Ее вице-президент Йоргос Конторис настаивает на том, что партия «не является российской и тем более форпостом Кремля».

«Любой гражданин Кипра независимо от этнической принадлежности может стать членом нашей партии. Просто несколько киприотов, родившихся в СССР, взяли на себя инициативу ее создания, стремясь к тому, чтобы модернизировать Кипр, сделать его более сильным европейским, многонациональным, многоконфессиональным, мультикультурным государством», — пояснил господин Конторис.

В следующем году Ego o Politis намерена участвовать в выборах в Европарламент. Сам господин Волобоев в интервью AFP в начале года назвал «антироссийской истерией» все предположения о том, что его партия действует по указке Москвы. «Если бы я хотел построить здесь Россию, я бы вернулся и жил в России. Я совершенно не хочу, чтобы здесь была Россия. Я уехал оттуда. И она больше не моя страна. Моя страна — Кипр», — заявил он.