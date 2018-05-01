В Волгограде на первомайскую демонстрацию вышли более 20 тысяч человек
1 мая, в День Весны и Труда, по центру города под общим девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» прошла праздничная демонстрация.
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1 мая, в День Весны и Труда, по центру города под общим девизом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» прошла праздничная демонстрация.
В шествии, которое началось от Дома офицеров на площади им. В. И. Ленина, приняли участие горожане, представители общественных и молодежных объединений, депутаты городской и областной дум, ветераны труда, представители исполнительной власти, всего — более 20 тысяч человек.
Колонна прошла до площади Павших Борцов, где состоялся митинг в защиту трудовых прав.