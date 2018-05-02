Матч «Крылья Советов» — «Кубань» на «Самара Арене»: реализовано 40 тысяч билетов
Матч «Крылья Советов» — «Кубань», который состоится 6 мая на стадионе «Самара Арена», может стать самым посещаемым для самарского клуба в 21 веке.
Матч «Крылья Советов» — «Кубань», который состоится 6 мая на стадионе «Самара Арена», может стать самым посещаемым для самарского клуба в 21 веке.
Организаторы отмечают, что на встречу реализовано около 40 тысяч билетов, потому в свободной продаже билетов нет. Такое количество человек также может побить рекорд ФНЛ. 31 марта 2001 года за поединком «Крылья Советов» — «Торпедо» на «Металлурге» наблюдало 36 000 болельщиков.
Стартовый свисток судьи во встрече самарцев и краснодарцев прозвучит в 17:00 по самарскому времени.