В Ростове-на-Дону 2000 человек пришли на открытие нового парка «Левобережный»

Он располагается около стадиона «Ростов Арена» и получил название «Левобережный». В официальной церемонии участвовали свыше двух тысяч гостей, которые оценили детскую и спортивную площадки, велосипедные дорожки, парковую мебель, клумбы и газоны.

Напомним, «Левобережный» площадью 18,1 га (ранее сообщали — 16 га) построен за восемь месяцев в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды.

— Его во многом можно назвать уникальным и единственным в своем роде по оформлению и местоположению, — говорят в мэрии города. — На месте, где ранее рос камыш, теперь появились разнообразные зоны отдыха, проложены бульвары, тротуары, пешеходные дорожки, а также дорожки для велосипедистов.