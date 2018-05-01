В Ростове-на-Дону 2000 человек пришли на открытие нового парка «Левобережный»
На левом берегу Дона официально открылся новый парк культуры и отдыха.
На левом берегу Дона официально открылся новый парк культуры и отдыха.
Он располагается около стадиона «Ростов Арена» и получил название «Левобережный». В официальной церемонии участвовали свыше двух тысяч гостей, которые оценили детскую и спортивную площадки, велосипедные дорожки, парковую мебель, клумбы и газоны.
Напомним, «Левобережный» площадью 18,1 га (ранее сообщали — 16 га) построен за восемь месяцев в рамках федеральной программы по благоустройству комфортной городской среды.
— Его во многом можно назвать уникальным и единственным в своем роде по оформлению и местоположению, — говорят в мэрии города. — На месте, где ранее рос камыш, теперь появились разнообразные зоны отдыха, проложены бульвары, тротуары, пешеходные дорожки, а также дорожки для велосипедистов.
Максимальная пропускная способность парка — 17 тысяч человек в час. Есть также парковочное пространство на тысячу машин.