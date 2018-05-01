На первомайской демонстрации в Москве задержали «психоактивистов»
Активистов задержали за несоответстветствие тематике демонстрации.
Активистов задержали за несоответстветствие тематике демонстрации.
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов задержали более двух десятков так называемых «психоактивистов» на демонстрации профсоюзов в центре Москвы, сообщила организатор колонны, художница Екатерина Ненашева.
«Задержанных около 25 человек», — сказала Ненашева «Интерфаксу».
Как пояснила Ненашева, активисты, большинство из которых имеют психические расстройства, были задержаны за то, что не соответствовали тематике демонстрации, несмотря на то, что вход на нее был свободный для всех. Их плакаты, по ее словам, «были информативного характера».
В колонне «Психоактивно» большинство людей — с психическими расстройствами. Плакаты были информативного характера, в колонне были участники с биполярным, шизоаффективным расстройством, депрессией,
тревожно-депрессивнымирасстройствами, агрофобией.
В настоящий момент задержанные доставлены в ОВД «Басманный» и «Таганский», сообщила она.
Комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.