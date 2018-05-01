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1 мая, источник: Интерфакс

На первомайской демонстрации в Москве задержали «психоактивистов»

Активистов задержали за несоответстветствие тематике демонстрации.

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU — Сотрудники правоохранительных органов задержали более двух десятков так называемых «психоактивистов» на демонстрации профсоюзов в центре Москвы, сообщила организатор колонны, художница Екатерина Ненашева.

«Задержанных около 25 человек», — сказала Ненашева «Интерфаксу».

Организаторы колонны «Психоактивно» определяют психоактивизм как «действия, направленные на изучение, исследование темы психических и ментальных расстройств, границ нормы, российских психиатрических институций».

Как пояснила Ненашева, активисты, большинство из которых имеют психические расстройства, были задержаны за то, что не соответствовали тематике демонстрации, несмотря на то, что вход на нее был свободный для всех. Их плакаты, по ее словам, «были информативного характера».

Во время загрузки произошла ошибка.
В колонне «Психоактивно» большинство людей — с психическими расстройствами. Плакаты были информативного характера, в колонне были участники с биполярным, шизоаффективным расстройством, депрессией, тревожно-депрессивными расстройствами, агрофобией.
Екатерина Ненашева
организатор колонны, художница

В настоящий момент задержанные доставлены в ОВД «Басманный» и «Таганский», сообщила она.

Комментариев правоохранительных органов по этому поводу пока не поступало.

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